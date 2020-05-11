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Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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