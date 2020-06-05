Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurallara uyulmazsa kısıtlama kaçınılmaz olacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Açılışı yapılan millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, söz konusu bahçeler 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde vatandaşların hizmetine sunulduğu için de ayrıca memnun olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışı ile tüm insanlığın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan bu 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve içlerindeki tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir. Millet bahçelerinin şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile inşasında görev alan herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedeflerine adım adım yaklaştıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimizden 13'ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte toplam 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Halen inşası süren millet bahçelerimizi de peyderpey hizmete açacağız. Şu an içinde bulunduğumuz AKM bölgesini de kapsayan millet bahçemiz adete Ankara'mızın çehresini değiştirecek bir eser olacaktır.

Bu millet bahçemiz toplamda 1,5 milyon metrekarenin üzerinde büyüklüğe sahiptir. Ulus Meydanı'ndan başlayarak Gençlik Parkı'nı, 19 Mayıs Stadı ve Arena Spor Salonu'nu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Adalet Sarayı ile eski hipodromu içine alacak şekilde geniş bir alanda planlandı. Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri gıptayla seyreden milletimiz, artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edebilecektir."

"MİLLET BAHÇEMİZİ EN KISA SÜREDE BAŞKENTLİLERİN HİZMETİNE SUNMAYI İSTİYORUZ"

Yeşil alanlar ve ağaçlıkların, millet bahçelerinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yanında konser salonundan müzeye, spor salonlarından bisiklet yollarına, millet kıraathanesinden otoparka kadar çok zengin imkanlara sahip millet bahçemizi en kısa sürede başkentlilerin hizmetine sunmayı istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişinin oldukça istikrarsız bir çizgide ilerlediğine dikkat çeken Erdoğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik hamlesinin çok kısa sürede tek parti otokrasisi tarafından sabote edildiğini söyledi.

İktidar seçkinlerinin kendi çıkarları için en tepeden bozdukları sistemin, kırdan şehre göçün yoğunlaşmasıyla Türkiye'nin tamamında plansız, programsız, altyapısız ve zevksiz bir beton patlamasına yol açtığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, 1990'lı yıllara artık bu yükünü taşıyamaz bir halde gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse dörtte üçü kaçak yapı konumundaydı. Türkiye'nin hemen her yerinde benzer bir durum söz konusuydu. İstanbul öyleydi de Ankara farklı mıydı? Hayır, Ankara da aynıydı. Bu acı tablo yıllarca devletin vatandaşına öncülük etmemesinin, evini yapacak yer, hayatını sürdürecek altyapı, insani ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet getirememesinin bir sonucuydu.

Gerek mahalli idarelerde gerek merkezi yönetimde sorumluluk üstlendiğimizde elbette işe önce en acil ihtiyaçlardan başladık. Başını sokacak evi olmayan birisine çevre, park, bahçe vaadinde bulunmak gerçekçi olmaz. Bunun için biz tüm insani ihtiyaçları karşılayan yeni ve örnek yerleşim alanları inşa ederek ilk adımı attık. İstanbul'da Kiptaş, Türkiye genelinde TOKİ vasıtasıyla sayıları milyonu aşan konut üretmemizin sebebi budur."

"AMACIMIZ ACİLİYET ARZ EDEN 1,5 MİLYON YAPININ DÖNÜŞÜMÜNÜ 5 YILDA TAMAMLAMAK"

Kamunun açtığı yolda özel sektörle ilerlemeye başlandığını ve kısa sürede Türkiye'nin şantiyeye döndüğünü belirten Erdoğan, "Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir. Böylece hem artan nüfusun ihtiyaçları karşılanmış hem de depreme dayanıksız, estetikten yoksun, altyapının yetersiz olduğu yerleşim alanlarında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Başlattıkları kentsel dönüşüm projeleriyle bu süreci daha da hızlandırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Ülkemizde depreme hazırlık planları çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6,5 milyonun üzerinde yapı vardır. Amacımız bunlardan aciliyet arz eden 1,5 milyon yapının dönüşümünü 5 yılda tamamlamaktır. Şehirlerimiz, yeni modern binalarla gelişirken park, çocuk oyun alanı, yol boylarının yeşillendirilmesi gibi çalışmaları da ihmal etmedi. Böylece 81 ilimizde ve tüm ilçelerinde her bakımdan örnek hayat alanları oluşturduk.

Geldiğimiz noktada artık şehirlerimizin çok daha büyük, çok daha donanımlı dinlenme, nefeslenme, vakit geçirme alanlarına ihtiyacının olduğunu gördük. Millet bahçeleri işte bu tespit sonrasında geliştirdiğimiz projelerdir. Özellikle şehir merkezlerinde yeniden yaptığımız stadyumların, kamu binalarının yerlerinden başlayarak tüm uygun alanları millet bahçeleri için tahsis ettik. Allah'ın izniyle 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleri ile donatmış olacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İPTAL EDİLMESİ

Koronavirüs salgını bize bir gerçeği daha gösterdi. Her yerde işlerin yolunda gittiği dönemde dahi, ülke enerjisinin heba edilip nasıl geride bırakıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz.

Her alanda ülkemize kazandırdığımız eserler sayesinde, bu kısır döngüyü kırdık.

Salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 18 yıldaki hazırlıklara borçluyuz.

Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyız dediğimizi inkar edemez.

Tüm Türkiye'de uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Geçtiğimiz haftaki sınırlamanın ardından bu yöntemi düşünmüyorduk. Bir ara 700'lere düşen vaka sayısı 1000'li rakama dayandı. Bunun üzerine sokağa çıkma kısıtlaması tedbirini gündemimize almak durumunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı dün gece ilan edildi. Bu 15 şehir başta olmak üzere, vatandaşlardan aldığımız değerlendirmelerde bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti.

Bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etme kararı aldık.

Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

Kurallara uyulmazsa kısıtlamalar kaçınılmaz olacak.

Vatandaşlarımız maske-mesafe kuralına uymalı.

"ILISU BARAJI'NA VEYSEL EROĞLU'NUN ADINI VERDİK"

Gelişmiş ülkelerde bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık.

Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

Şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Bunun dışında 45 günde 1008 odalı hastanelerin açılışını yaptık.

Salgın döneminde ülkemize en modern hastaneler kazandırdık. Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık. Adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul'da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra bizim özellikle Tarım Orman Hayvancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını verdik.

"YATIRIMLARIMIZI KİMSEDEN PARA DİLENMEDEN YAPIYORUZ"

Askerlerimiz Suriye'de, İdlib'de ve son dönemde Libya'da destanlar yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi yürütüyoruz.

Salgın sürecinde yaptığımız bu yatırımların önemi çok büyük. Kimseden para dilenmiyoruz, yatırımlarımızı kendimiz yapıyoruz.

Dünyaya örnek bir ülke olacaksak eserlerinizi oluşturmalısınız. Bu eserler de bu yaptıklarımızla ortaya çıkıyor.

"CUMARTESİ-PAZAR KISITLAMASI KALDIRILMIŞTIR"

Cumartesi - Pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Bunu tekrar tekrar duyurmuş olayım. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.