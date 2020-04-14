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AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 18:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'la görüşmesinde, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadelede de süreceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

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