Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.