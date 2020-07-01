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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetine icabetle Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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