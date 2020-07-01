Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetine icabetle Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.
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