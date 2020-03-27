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DHA-AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle görüştü

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.

Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.

Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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