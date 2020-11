Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depreminde son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Deprem sebebiyle İzmirlilere bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.

Erdoğan, yaralıların 200 kadarının tedavide olduğunu, diğerlerinin taburcu edildiğini kaydetti.

Depremde hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor."

Erdoğan, dün partisinin Van kongresinden İzmir'e geçerek kriz merkezinde toplantı yaptıklarını, enkaz bölgesinden bilgiler aldıklarını hatırlatarak, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bugün bir kez daha Samsun'da bulunmanın, kucaklaşmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından Samsun'un tüm ilçelerini kalpten selamladığını söyledi.

- "YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

"Mertsin, kalendersin, dilde sözün bir, telleri sevdayı çalar sazın bir, ahdine sadıksın, özün sözün bir, evvel eski meylin aşkadır Samsun, gönlümdeki yerin başkadır Samsun." diyen Erdoğan, Samsun'un gönüllerdeki yerinin başka olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'in kapısı, istiklalin tapusu olan Samsun'a olan muhabbetlerinin en yakın şahidinin Samsunluların olduğunu aktardı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Samsun, şairin 'bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor, gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor' dizleri ile anlattığı, milletemizin o büyük kıyamının meşalesini tutuşturan şehir. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta başlayan Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar sürecek yıldönümü kutlamalarını maalesef salgın sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla sürdüremedik. TBMM'nin açılışının 100. yılında dahi sınırlı bir programla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Ama Samsun'da gençlerimizle yaptığımız ahitleşmeyi unutmadık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz, 'işte Asım'ın nesli' dediğimiz, dosta güven, düşmana korku veren gençlerimizle inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var."

"TÜRKİYE GÜÇLÜYSE, BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturma vazifesini üstlenen gençlere her alanda gereken altyapıyı bırakmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Samsun'dan, bu önemli kavşakta çok daha fazla destek beklediğini belirterek, ancak bu mücedelenin başarıya ulaşması sayesinde çocuklara büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalini, 2053 vizyonuyla gerçeğe dönüştürebileceklerini dile getirdi.

Bu dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından, mahalle temsilcisine kadar tüm kadroların yapacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, kaderi Türkiye'nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutup, AK Parti'yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur."

Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye tarihinde kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen sürekli kendini yenileyerek, geliştirerek, enerjisini tazeleyerek iktidarını devam ettiren AK Parti dışında bir başka partinin olmadığını söyledi.

Hangi seviyede olursa olsun, partiye hizmet etmiş ve davasına bağlılığını koruyan hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, yeni isimler ve canlarla AK Parti'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye genelinde üye sayısının şu an itibarıyla 11 milyonu aştığını belirtti.

Samsun'un da yeni üyeler ve yeni heyecanlarla bu büyük gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını beklediğini dile getiren Erdoğan, üye sayısını sürekli artırmanın, seçimden önce seçim kazanmak anlamına geldiğini ifade etti.

Stadyumdaki gençlere ve kadınlara, "Samsun seçimden önce seçim kazanmaya var mı?" diye soran Erdoğan, coşku üzerine, "Her büyük mücadelenin öncü şehri olan Samsun'a da bu yakışır." dedi.

Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında görev alanlara şükranlarını sundu, yol arkadaşlarından dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

"DEĞİŞİM SELİNİN ÖNÜNE SET KURABİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Kongrelerde görev alacak kişilere başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde ve dünyada, siyasi, ekonomik sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin, aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir."

Erdoğan, birlik, beraberlik ve kardeşliği sıkı tuttukları sürece, Allah'ın izniyle, aşamayacakları engelin olmadığını dile getirdi.

Şair Abdürrahim Karakoç'un "Fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez, Firavun azsa da Nil'den umut kesilmez, Zalimler ölmüyor diye yeise kapılma, Sabret hele, Azrail'den umut kesilmez." dizelerini okuyan Erdoğan, her gecenin ardında aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir hayrın bulunduğuna inanan insanlar olarak kendi işlerine bakacaklarını vurguladı.

"YARDIM İSTEYEN HER YERE DE EL UZATTIK"

Bir yandan ülke içindeki sıkıntılara çözümler üreteceklerini, diğer yandan bölgedeki projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durmakla kalmadık yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, herkesin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık."

Erdoğan, dünyada alan el değil veren el olmak için var olduklarını ispatladıklarını söyledi.

"Bölgede terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik. Sahada kendilerine kalkan olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok yola devam."

Her büyük mücadelede, her büyük sıçrayışta olduğu gibi bedeller ödediklerini ifade eden Erdoğan, "Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde, sınır ötesi harekatlarımızda şehitler verdik. İdlib'de, Afrin'de, bütün bunlarla beraber bizler Zeytin Dalı'nda, Pençe Harekatı'nda şehitler verdik ama şunu unutmayın her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TUZAKLARIN HEPSİNİ BAŞLARINA GEÇİRDİK"

Ekonomiye yönelik saldırıların da maliyetleri olduğunu belirten Erdoğan, "Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken kimi alanlarda bizi yavaşlattılar ama hamdolsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Aynı şekilde Rabb'ime binlerce hamdolsun; milletimizin birliğini, şu içinde bulunduğumuz beraberliğini bozamadılar. Bunun için kurdukları tuzakların hepsini de başlarına geçirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün Van'da bir ve beraber olduklarını bugün de aynı kararlılıkla Samsun'a geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halen yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. İnşallah bu yeni dönemin de lokomotifi AK Parti olacaktır. Türkiye'ye nasıl 18 yılda demokraside ve kalkınmada çağ atlattıysak önümüzdeki dönemde de ülkemize hizmetlerimizi, artırarak sürdüreceğiz. İnşallah Oruç Reis ile sürdüreceğiz, Fatih ile sürdüreceğiz, Koca Yusuf ile sürdüreceğiz, Kanuni ile sürdüreceğiz, Yavuz ile sürdüreceğiz ve bütün bunlarla beraber inşallah sismik araştırmalarımızla, sondaj çalışmalarımızla Allah'ın izniyle gelecek çok daha farklı olacak."

AK Parti teşkilatlarında görev alanların bu bilinçle vazifesine sarılmasını isteyen Erdoğan, "Kendimiz ve evlatlarımız için gece gündüz daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Bu konuda en büyük güven ve güç kaynağım sizlersiniz. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Milletimize daha çok hizmet, daha çok proje, daha çok yatırım, daha müreffeh bir ülke vaat ederken öyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz. Bizim referansımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız hizmetlerimizdir." dedi.

Türkiye'nin 80 vilayeti ile Samsun'un da bu hizmetlerden payına düşeni aldığını belirten Erdoğan, Samsun'a son 18 yılda toplam 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını bildirdi.

Eğitimde 5 bin 188 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesini kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 768 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete açtıklarını kaydetti.

Erdoğan, Samsun, Kavak ve Çarşamba'da 4 bin 750 kişi kapasiteli yurtları gelecek dönemde öğrencilerin hizmetine sunacaklarını da söyledi.

Samsun'a 35 bin seyirci kapasiteli bir stadyum ile 77 spor tesisi yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Biz bunu yeterli bulmuyoruz, Samsun'a bu saatten sonra artık Süper Lig'e çıkmak yakışır." dedi.

Erdoğan, partililerin tezahüratları üzerine, "Ben de sizin yanınızdayım, sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Samsun'da 4 millet bahçesi projelerinin bulunduğunu, 147 spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, eski stadın yerine yapılacak millet bahçesini tamamlayarak Samsunluların hizmetine sunduklarını, Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacakları millet bahçelerinin de proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Samsunlu ihtiyaç sahiplerine 4 milyar lira kaynakla destek olduklarını belirten Erdoğan, şehre sağlıkta toplam 1888 yataklı 18'i hastaneden oluşan 37 sağlık tesisini kazandırdıklarını, halen 550 yatağa sahip 4 hastane ile 7 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan, yatak kapasitesi 900 olan Samsun Şehir Hastanesi ile 16 sağlık tesisinde hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Samsun'da 11 bin 539 konut projesinin hayata geçirildiğini, ulaştırmada ise 120 kilometre olarak devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometreye ulaştırdıklarını anlatan Erdoğan, "Yapımı süren Ladik-Taşova yolunu seneye, Samsun-Bafra arası ve Samsun çevre yolundaki çalışmaları ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Bunları söylerken Ulaştırma Bakanım da yanımda. Samsun şehir geçişindeki 15 köprü ve viyadükle Havza-Amasya arasındaki 2 adet çift tüp tüneli tamamladık. Gelemen Lojistik Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattı Projemizin inşası devam ediyor, 2 yıla kadar da onu tamamlıyoruz." dedi.

"SAMSUN'U İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİNE, TÜM LİMANLARA HIZLI TRENLE BAĞLAMIŞ OLUYORUZ"

Erdoğan, Samsun-Sivas arasındaki tren hattının modernizasyonunu ve sinyalizasyonunu tamamladıklarını ve bugün resmi açılışı yapacaklarını aktardı.

Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesinin hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, projeyle Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demir yolu hattına bağlantı sağlanacağını, böylece Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine, tüm limanlara hızlı trenle bağlamış olacaklarını söyledi.

Yatırımlarla havalimanını modernize ettiklerini anlatan Erdoğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın yolcu trafiğinin 175 binden 1,5 milyona çıktığını vurguladı.

Dereköy, Terme, Alaçam, Doyran Köyü'ne balıkçı barınakları, Tekkeköy'e mendirek ve tersane limanı inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, Samsun'a 8 baraj kazandırdıklarını, Asarcık Armutlu Barajı, Ladik Fındıcak Barajı ile Terme Salıpazarı Barajı'nın inşaatlarının devam ettiğini belirtti.

"Salıpazarı Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerine memba suyu kalitesinde içme suyu sağlayacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, Samsun şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını su hazneleri inşa ederek çözdüklerini dile getirdi.

Son 18 yılda inşa ettikleri tesislerle 474 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapımını tamamladığımız 107 taşkın koruma tesisiyle Samsun şehir merkezi ile 123 yerleşim yerini ve 28 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinin inşası devam ediyor. Samsunlu çiftçilerimize, yaklaşık rakam veriyorum, 2,5 katrilyon eski rakamla yeni rakamla 2,5 milyar lira tarımsal destek verdik. Samsun'da 2 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 4 araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Endüstri bölgesi ile ilgili çalışmalarımız ayrıca sürüyor. Doğal gazı şehir merkezimizle birlikte 12 ilçemizde kullanıma sunduk. Yakında Alaçam ve Yakakent'e doğal gaz sağlıyoruz."

Erdoğan, özetin özeti mahiyetinde sıralansa bile Samsun'a hizmetlerin anlatmakla bitmediğini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız." dedi.

Kongrede yeni dönemde görev üstleneceklere başarılar dileyen Erdoğan, "2023'e, önümüzdeki büyük kongremize en güzel şekliyle hazırlanarak inşallah 2023 seçimlerinde inanıyorum ki AK Parti'miz, çok daha farklı bir neticeyle Cumhur İttifakı olarak yoluna devam edecektir." değelendirmesinde bulundu.

NOTLAR

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hediye takdim edildi. Erdoğan, daha sonra platformdan inerek, tribünleri selamladı.

Kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Ali İhsan Yavuz, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir ve Nurettin Canikli ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Tribünlerde "Büyük Türkiye yolunda Samsun gençliği yanında", "3 Kasım 2002/Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak", "Hedef kızılelma herkes aşikar olsun" pankartları yer aldı.

Kongrede AK Parti'nin hizmetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kongrenin yapılacağı stadyuma gelirken yol kenarında bekleyen vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.