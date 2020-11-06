Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camii’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camii’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle