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Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camii’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camii’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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