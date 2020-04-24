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AA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'den önemli görüşme

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'den önemli görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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