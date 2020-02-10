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DHA- İHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 16:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Akar'dan kritik görüşme

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır'' denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezindeki görüşme gerçekleştirdi.

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