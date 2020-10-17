Son dakika haberler… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde müjdeyi açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni müjdelerin geldiğini duyurmuştu. Erdoğan, 'Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları:





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