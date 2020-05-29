Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya çapında başarıdır'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, hastane çalışanları ve sağlık personeli de katıldı. Törende Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızı Fulya Öz, gelini Büge Öz ve oğlu Ferhan Öz'de yer aldı.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane içerisinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Tören alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak sandalyelerin aralıklarla dizildiği, görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Koronavisrü salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız, vatandaşlarımız ve Feriha Öz hocamızın yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"DÜNYA ÇAPINDA BİR BAŞARIDIR"

Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızlar birlikte Feriha Öz hocamıza allahtan rahmet diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik.

Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyorum.

Dünyada pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü dönemde Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hemen pist burada. Burası daha önce askeri havalimanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta gelmek istediğinde pist var, buradan yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. aynısı Yeşilköy için geçerli.

İster ulusal ister uluslararası. Hepsine hazır. Sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Salgın acil ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik.

Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin somut örneği olan bu hastaneler şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir.

"NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BU SÜREÇTE ÇOK DAHA İYİ GÖRÜYORUZ"

Salgın sürecinde sağlık alanında ülkemizin elindeki imkanların daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum.

Muhalefetin topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz.

"BİZDEN DESTEK İSTEDİLER. BİZ DE HER YERE GÖNDERDİK"

Feriha Öz hocamızın 3 evladı da profesör. Kendilerine ricada bulundum. Yetiştireceğiniz öğrenciler büyük önem arz ediyor. Hocaları siz yetiştireceksiniz.

Genel Sağlık Sigortası sistemini ülkemizde kurmuş olmamızın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. ABD, Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik.

Serbest ve ücretli çalışanlar gayet makul prim ödemeleri ile sistemde yer alıyor. Milletimiz tarafından bu hizmetler memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer ülkelerde böyle bir sistem yok. İnsanlar ancak yeteri kadar parası varsa sağlık hizmeti alabiliyor.

Biz bu salgın döneminde özellikle Hollanda'da çalışan vatandaşlarımız ölüme terkedilmişti, ambulans uçakla aldırdık. Üstelik bu hizmetleri bütçemizi alt üst etmeyecek bir zeminde veriyoruz.

Milli iradeden aldığı güçle bu kısır döngüyü kırmak için mücadele verenlerden bazıları darağacına gönderilmiş, bazıları da aynı akıbetle tehdit edilmiştir. Milletimizin 18 yıldır yanımızda yer alması bu mücadele silsilesinin devamıdır.

Biz burada 1008 odalı hastaneyi yaptık. Belediye başkanımız Şeyma Hanım 'Başkanım burada şehir hastanesi yapacaktı, ne oldu'... 1008 odalıyı süratle yaptık. Biz yap-işlet-devret sistemiyle bu hastaneleri yapıyoruz. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak burada şehir hastanesine başlayabiliriz. Ama şimdilik acil bir durum yok.

Prof. Dr. Feriha Öz

BAKAN KOCA: TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu açıklamalarda bulundu:

Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Depremden etkilenmeyen yatay mimariye sahip. rekor denecek sürede 45 günde tamamlandı. 8 bloktan oluşuyor. 500 araçlık otoparkı mevcut.

Yeterli laboratuvar imkanları var. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülme özelliğine sahip.

Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da risk altında. Sağlık çalışanları herkesten fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu.

Acil durum hastanelerine Feirha Öz ve Murat Dilmener'in adlarını veriyoruz. 2 Nisan günü günlük bildirimimize bir acı haberi daha eklemek zorunda kaldık. Prof. Dr. Feriha Öz'ün korona virüse yenik düşmesi haberiydi bu.

Prof. Dr. Feriha Öz, 'Hocaların hocası' olarak anılıyordu...

Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de onu virüsle bulaştıran bu gayretiydi. Hayatını patolojiye adayan Feriha Öz, sadece yaşarken değil ölümüyle de patoloji biliminin tanınmasını sağladı. Bu hastanenin onun anılarını yaşatmasını diliyorum.

Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyılda Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

“FERİHA ÖZ, BİR EVLAT OLARAK BENİM AÇIMDAN BİR MELEKTİR"

Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz de törende bir konuşma yaparak, “Feriha Öz, bir evlat olarak benim açımdan bir melektir ve böyle bir modern ve gerçekten hastane gibi bir hastaneye isminin verilmesinden dolayı sizlere şükranlarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim ailemiz adına" dedi.

Konuşmaların ardından, açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti. Kurdele kesimi sırasında da sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.

RAKAMLARLA SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ

•Toplam alan 125.000 m2

•Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)

• Kapalı alan: 75.000 m2

• Yatak Sayısı: 1008

• Ameliyathane Sayısı: 16

• Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Acil Müşahede Yatağı: 36

• Triaj Odası: 8

• CPR Odası: 2

• Tomografi Odası: 4

• MR Odası: 4

• X-ray Odası: 2