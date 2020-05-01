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AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 15:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşada yatan hastalarla görüştü
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşada yatan hastalarla görüştü
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşada yatan hastalarla görüştü
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşada yatan hastalarla görüştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşada yatan hastalarla görüştü

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