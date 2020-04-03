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AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 17:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Michel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. 

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