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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya gelen AİHM Başkanı Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı devam ediyor.

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