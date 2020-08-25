Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta... Malazgirt Zaferi paylaşımı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün gerek Selçuklu’nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat'ta gerekse buradan inşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kurdelenin kesilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekiler ile birlikte gençlik kampını ziyaret ettikten sonra buradan ayrıldı.

ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...

Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum."