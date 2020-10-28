Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yıl dönümünde İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarıyla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum. Malazgirt Zaferi'nden bugüne pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatlarına kadar, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. İstiklal Harbimizi bizzat yöneten, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

'KARŞILAŞTIĞIMIZ SIKINTILAR MİLLETİMİZİN AZMİNİ BİLEMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, aynı zamanda 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığı içinde yola devam ettiklerini belirterek, "Türkiye demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar, milletimizi istiklal ve istikbal davasından döndürmek bir yana, tam tersine azmini bilemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, 7'den 70'e kenetlenen tek yürek, tek yumruk olan milletimiz bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ KENDİ VİZYONUNA GÖRE HAREKET ETMEYİ SÜRDÜRECEKTİR'

"Hedeflerimize yaklaştıkça ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız."

'DÜNYADA YEPYENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ'

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırma kararlılığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz 'Dünya 5’ten büyüktür' çağrımızın yankıları giderek genişlerken, dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin 97’nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.