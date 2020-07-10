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Haber Giriş: 10.07.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
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Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

Danıştay'ın 1934’teki Bakanlar Kurulu’nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam saat 20.53'te Millete Sesleniş Konuşması yapacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir."

Danıştayın Ayasofya kararı belli oldu
Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu

 

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