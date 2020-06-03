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Haber GiriÅŸ: 03.06.2020 - 16:28,Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haberler: Çorum'da 3.9 büyüklüÄŸünde deprem

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AFAD'dan alÄ±nan son dakika bilgisine gÃ¶re Ã‡orum'da 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) verilerine gÃ¶re,Â saat 16.11â€™de merkez Ã¼ssÃ¼ Ã‡orumâ€™da Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliÄŸindeki deprem kÄ±sa sÃ¼reli endiÅŸeye yol aÃ§arken, ilk belirlemelere gÃ¶re can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar sarsÄ±ntÄ± ile birlikte binalardan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â

Son dakika haberler: Ã‡orumda 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem


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