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Mehmet DEMİRKAYA / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 13:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Corona virüs İstanbul'da toplu taşımayı etkiledi

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Son dakika haberler: Corona virüs İstanbul'da toplu taşımayı etkiledi
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Corona virüs salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranları yüzde 10 oranında azaldı. İBB yetkililerinden alınan son dakika bilgisine göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta ise 6 milyon 731 bin 295'e düştü.

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  • Corona virüs İstanbulda toplu taşımayı etkiledi
  • Corona virüs İstanbulda toplu taşımayı etkiledi
  • Corona virüs İstanbulda toplu taşımayı etkiledi
  • Corona virüs İstanbulda toplu taşımayı etkiledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Öte yandan dün virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamıştı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başlarken yollardaki durum havadan ve yerden görüntülenmişti.

Son dakika haberler: Corona virüs İstanbulda toplu taşımayı etkiledi

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