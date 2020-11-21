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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Çorbacıdaki tartışma sokağa taştı! Taşlı sopalı kavga kamerada

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Son dakika haberler: Çorbacıdaki tartışma sokağa taştı! Taşlı sopalı kavga kamerada
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Konya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapan çorbacıya gelip masaya servis isteyen grup ile esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Taşlı sopalı kavga kameralar tarafından görüntülendi.

Kavga, saat 15.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki çorbacıya gelen 4 kişi, masaya servis istedi.

Garsonlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında masaya servis yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp, sokağa taştı. Çevredeki esnafın da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. 2 kişinin aldıkları darbelerle yaralandığı kavgaya ilk müdahaleyi olay yeri yakınındaki trafik polisleri yaptı. 2 yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

Bir süre sonra yaralanların yakınları, ellerinde pompalı tüfek ile çorbacıya geldi. Çevredekilerin araya grmesiyle grup, bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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