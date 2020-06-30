Son dakika haberler... Çoklu Baro Düzenlemesi Meclis'te... AK Parti'den önemli açıklamalar

AK Parti'li Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özkan'ın açıklamaları şöyle:

Bu düzenlemeyi neden yaptık, neden Meclis gündemine getirdik?

Öncelikle baroların anayasada ve yasadaki görevleri dikkate alındığında bu ihtiyaçları karşılayamadıklarını tespit ettik.

İkinci olarak özellikle son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve özellikle İstanbul-Ankara-İzmir'de avukatların yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden olmuştur.

Kanunun 1960'da yürürlüğe girdiği tarihte 10 bin olan avukat sayısı 130 binleri aşmış durumdadır. Artan avukat sayısı İstanbul'da 50 bini, Ankara'da 20 bini, İzmir'de 10 bini zorlamaktadır.

Düzenlemeyi yaparken avukatların görüşlerini aldık.

4 ana başlıkta özetleyebiliriz.

Üye-baro ilişkisinin ortadan kalktığı, İstanbul-Ankara-İzmir'de üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda, 2 binden fazla avukat ikinci, üçüncü, dördüncü baro kurabilsin. 2 bin sayısını önemsiyoruz.

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