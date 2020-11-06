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Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Çok konuşulan Eylül Yağlıkara davasında flaş karar!

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Son dakika haberler: Çok konuşulan Eylül Yağlıkara davasında flaş karar!
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.

Uğur Koçyiğit’in annesi sanık Huriye Koçyiğit ise yardım suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.   Mahkeme sanık Uğur Koçyiğit'e verdiği cezadan hiçbir indirim uygulamadı.

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