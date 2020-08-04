Son dakika haberler... 'Çok fazla kişiyle temas ediyorlar' dedi ve o meslek gruplarına dikkat çekti!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK canlı yayınında Koronavirüse ilişkin Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

"BU 'GENÇLERE HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR' DİYE DÜŞÜNEBİLECEĞİMİZ BİR HASTALIK DEĞİL"

"Bütün dünyada yaşanan bir problem. İş uzadıkça bir süre sonra tedbirler yormaya başlıyor. Biz açıkçası salgın öncesi gibi yaşamak istiyoruz hayatımızı, ticaretimizi ona göre yapmak istiyoruz. Ve insanlar da zorda, bunu da anlayabiliyorum. Fakat maalesef bu salgın bir felaket. Bu felaket başa geldikten sonra, felaket yokmuş gibi davranmak mümkün değil.

O kadar belli ki; Batı Avrupa ülkeleri 100'lere kadar indirdiler. Normalleşmeye başladıktan sonra İspanya'nın halini görüyorsunuz. İtalya öyle, İngiltere öyle, Fransa öyle. Yani en ufak gevşemede vakaların artmaya başladığı, salgının tekrar eski tablolara benzemeye başladığı ortaya çıkıyor zaten.

Örneğin bir otobüsle bir yerden bir yere gitmek zorunda olan vatandaş şunu bilmeli ki; sadece kendi sağlığını değil, ailesinin, temas kurduğu kişilerin sağlığını da tehlikeye atıyor.

Bakın dün 35 yaşında bir doktor arkadaşımızı kaybettik. "Gençlere hiçbir şey yapmıyor, çocuklara hiçbir şey yapmıyor" diye düşünebileceğimiz bir hastalık değil. O yüzden vatandaşların; örneğin kuyruktaki görüntüleri oluşturmaması lazım. Birisi size 1,5 metreden fazla yaklaşıyorsa size bulaştırabilir. Eğer maskesi yoksa zaten 2 metreden az yaklaşmamamız lazım.

"ÇOK FAZLA KİŞİYLE TEMAS EDEN KİŞİLERİ TARAMAMIZ LAZIM"

Özellikle topluma bulaştırma riski yüksek gruplar; örneğin sağlık personelini, gişe-danışma memurlarını, şoförleri, kabin memurlarını, garsonları... Yani çok fazla kişiyle temas eden kişileri taramamız lazım. Çünkü bunlar çok bulaştırıyorlar. Bir danışma memurunu düşünün. Yüzlerce insanla görüşme yapıyor. Onun virüs taşıdığını düşünün bir anda çok sayıda kişiye virüs bulaştıracaktır. Onu izole ederseniz onun önüne geçmiş olursunuz.

Ben günlük vaka sayılarının 600-700 olmasıyla 1000-1200 olmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde ikinci dalga söz konusu değil, daha birinci dalgayı halledemedik. Yani ülkelere özgü ikinci dalga olmaz.

TATİLDEN DÖNENLER NE YAPILMALI?

Bir defa kuluçka süresi dediğimiz şey 2 ile 14 gün arasında değişiyor. Yüzde 97 vakada 5,5 gün, ideali 14 gün. 14 gün yapamıyorsak bile o insanların izole olması. Yoksa bir insan test yaptırmıyor, izole de olmuyor."