Son dakika haberler... Çok acı görüntü... Yürek yakan sözler...

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. (19) yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan ile eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı. Kazada, Ahmet Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Sibel Özkan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, sürücü Furkan O. ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BENİ EYMEN’İMİN YANINA GÖTÜRÜN, NE YAPACAK O ORADA"

Bünyamin Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen (5), bugün Hacıveyis Cami'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan anne Sibel Özkan (36), tekerlekli sandalyede oğlu ve eşini son yolculuklarına uğurladı. Anne Özkan, "Beni Eymen’imin yanına götürün, ne yapacak o orada" diye ağladı.

'AİLELER OTOMOBİL ANAHTARINI VERİP GENÇLERİ SOKAĞA BIRAKIYOR'

Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan (51), kazaya neden olan sürücü Furkan O.'nun (19) en ağır cezayı almasını istedi. Olayın kaza değil, adeta bir cinayet olduğunu belirten İsa Özkan, şunları söyledi:

''Üzücü bir durum. Normal bir ölüm değil. Bu olayın görüntüleri cinayet şeklinde. Biz yaşadık başkaları da yaşamasın. Bu tür insanlara gerekli tedbirler alınsın ve en ağır cezalar verilsin. Devlet büyüklerimizden bunlara yaptırım gerektiren yasalar veya ne gerekiyorsa bunların yapılmasını temenni ediyoruz. Yeğenim 5 yaşında bir çocuktu. Kardeşim de işinden evine giden, çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven biriydi. Sürücünün yaptığı bir cinayettir. İnşallah en kısa zamanda gerekli işlemler yapılır ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Aileler, arabalarının anahtarını veriyor ve gençleri sokağa bırakıyor. Kaldırımda suçsuz, günahsız yürüyen, markete alışverişe giden yeğenim ve kardeşime vuruyor. Maalesef ikisini de kaybettik. Yasalar bunlarla karşı daha güçlü olur umarım."

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan ve hızlı olduğu görülen otomobil, Özkan ailesinin fertlerine çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen, yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıyor. Sibel Özkan ise yere düştükten sonra ayağa kalkıp eşi ve oğlunun yanına giderek durumlarına bakıyor.

Sibel Özkan ve Furkan O.'nun hastanedeki tedavileri sürerken, Bünyamin Özkan ile oğlu Ahmet Eymen'in cenazelerinin bugün öğlende Üçler Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.