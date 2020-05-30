Son dakika haberler... CNN TÜRK yayınında heyecanlandıran açıklama! İTÜ Rektörü ilk kez duyurdu...

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca katıldı.

Türkiye'nin teknoloji hamlelerinin ve salgın döneminde yerli üretimlerin konuşulduğu programda Prof. Dr. Karaca dikkat çeken bir açıklama yaptı ve sağlık çalışanları için geliştirdikleri takip sistemini ilk kez duyurdu.

Karaca'nın açıklamaları şöyle:

(Siz şuanda sürece nasıl katkı sağlıyorsunuz?) "Biliyorsunuz Korona'dan dolayı bilgi teknolojileri ön plana çıktı. Veriyi işleme, veriyi analiz edip servis etme, insan takibi... Ön plana çıkan girişimlerimiz, araştırmalarımız oldu. Yakın planda da Sağlık Bakanlığı ile ilan edeceğiz. Bir takip sistemi geliştirdik. Çok yeni ama şuan açıklamam mümkün değil. İpucu verebilirim, ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik. Şuanda Bakanlık ile görüşüyoruz.

Öncelikle sağlık çalışanları öncelikli olacak. Takip sisteminde herhangi bir semptomatik özellik çıkarsa onların takibi, elektronik olarak, bilgi sistem üzerinde ve yapay zekayı burada kullanıyoruz. En büyük özelliğimiz o. Herkes çok entresan ürünler üretiyor ama bunun takibi yapay zeka ile birleştirmek, yapay zeka ve veri bilim merkezimiz var, bura ile eşleştirerek takibi yapacağız.

(Ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz?) Haziran ortası olabilir. Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği var. "