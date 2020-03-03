Son dakika haberler: CNN Türk savunmanın kalbinde! ‘Dünyada eşine rastlanmamış bir durum…’

Selçuk Bayraktar CNN Türk’ten Fulya Öztürk’e şu açıklamaları yaptı:

Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Biz tabi tüm millet olarak çok üzüldük. Bu operasyonda bizim insansız hava araçlarımız görev alıyordu ama bu bizi insani olarak çok etkiledi. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için bizim bu takım oyununu uygulamamız gerekiyor. Sürekli yeni fikir ve tedbir üretmeye çalışıyoruz. Orada canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğimize destek olabilmemiz lazım.



Biz elimizden gelen tüm gayreti yüreğimizle milletimizin duaları gibi ortaya koymak istiyoruz. Türkiye dünyada bu alanda en ileri ülkelerden hatta operasyonel kullanım kabiliyeti açısından baktığımızda dünya da en iyi bir veya iki ülkeden biri diyebilirim. Tüm dünya bunu hayranlıkla izledi. Onlarca SİHA görev alıyor. Dünyada da bu pek eşi benzerine rastlanmamış bir durum. Bunları TSK kullanıyor böyle bir teknolojiyi adapte edebilmiş bir orduda açıkçası bu anlamda yok diyebilirim.



Bayraktar TB2 27 saate kadar havada kalabiliyor. Hatta bu bir dönem dünya rekoruydu. İHA’larımız yerden kumanda ediliyor ama aslında akıllı robotlar bunlar.



Benim yaklaşık 3 senem arazide geçti. Bir kısmı güney doğuda olmak üzere. O dönem yeni ekipler yetiştirdik diyebilirim. Arazi bu anlamda en büyük manevi tatminin olduğu yer. Bu anlamda en büyük iç huzurun en büyük olduğu yer diyebilirim.



Ne kadar üzülsek de şehitlerimize bir taraftan da elimizden gelenin en iyisini yaparak bir anlamda da huzur buluyoruz diyebiliriz. Ülkemiz en iyisine layık ve dünyanın geldiği bu noktada ülkemizin bayrağını en üst noktada dalgalanması gerekir diye düşünüyorum.



Diğer kurumlarımızın da mühendisleri var. Onlar da bir anlamda bu işin görünmez kahramanları. TSK’nın rabbim ayağına taş değdirmesin tüm dualarımız onların başarısı için.