Son dakika haberler... Cinsel saldırıyla suçlanan vekil Tuma Çelik, HDP'den ihraç edildi

Cinsel saldırı ile suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik HDP'den ihraç edildi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya şu bilgileri paylaştı:

"Adı tecavüz iddialarına karışan Tuma Çelik, fezlekenin TBMM'ye gelmesinden sonra istifa ettiğini açıklamıştı. HDP de bir disiplin süreci başlattığını açıklamıştı. Merkez Disiplin Kurulu bugün kararını verdi, kararı da Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç açıkladı. "Tuma Çelik'i partiden ihraç ettik." açıklamasını yaptı. Bundan sonraki süreçte, çarşamba günü karma komisyon toplanacak, Tuma Çelik'in dokunulmazlının kaldırılması için. Bu durumu da sorduk. HDP'nin tavrı ne olacak, dokunulmazlığının kaldırılması noktasında oy kullanacaklar mı diye... Oluç, 'İlkesel bir tutum olacak, ilkelerimizden taviz verilmeyecek.' dedi. Henüz karar verilmemiş de olsa, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik oy kullanacaklarının mesajını vermiş oldu."