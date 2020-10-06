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Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cilvegözü’nde hareketlilik! Uzun araç kuyruğu oluştu

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Son dakika haberler: Cilvegözü’nde hareketlilik! Uzun araç kuyruğu oluştu
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye’ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

Yılın ilk 9 ayında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden demir, çimento, petrol ürünleri, mermer ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen 75 bin 600 TIR, Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaptı. Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgedeki aktarma alanına geçen yüklü TIR’lar, alınan koronavirüs önlemleri kapsamında burada yüklerini boşaltıp, Türkiye’ye dönüyor.

1,5 MİLYON TON İHRACAT 

Günlük yaklaşık 270-300 arası TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’nden yaklaşık 1,5 milyon ton ürünün ihracatı gerçekleştirildi. Zaman zaman araç yoğunluğu da yaşanan Cilvegözü’nde alınan önlemler çerçevesinde, TIR’lar aldıkları sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor ve buradaki işlemlerin ardından da yüklerini ara bölgede aktardıktan sonra yeniden Türkiye’ye giriş yapıyor.

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