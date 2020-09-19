Son dakika haberler: Cilt bakımı sonrası hayatının şokunu yaşamıştı… İyi haber geldi

Çorlu'da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti. Bakım sırasında yüzünde yanıklar meydana gelen Gümşar, merkezden ayrıldıktan sonra gittiği hastanede doktorlar yüzünden 2'nci derece yanıklar oluştuğunu söyledi. Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, polise giderek şikayette bulundu.



'TEDAVİSİ 6 AY SÜREBİLİR'



Müge Gümşar, Çorlu'da Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Ali Nurhan Özbaba'ya giderek muayene oldu. Gümşar'ın yapılacak olan tedavi sonrasında yüzündeki yanıkların iyileşeceğini belirten Özbaba, "Hastamızın son durumunda yüzünden birinci ve ikinci derece yanık oluşmuş, oraya yapılan işlemle. Burada yapılması gereken şey yanık tedavisi uygulayacağız. Eğer bu tedavi düzgün uygulanırsa Müge'nin yüzünde iz kalmadan iyileşeceğini düşünüyorum. İyileşme süreci bu kabukların dökülmesi yaklaşık 10 gün daha alacaktır. Daha sonra burası kırmızı biz buna tıpta ‘eritem’ deriz, eritem olacaktır. Kırmızılıkların geçmesi bazen 2-3 ya da 6 ay sürdüğü oluyor" dedi.



'MUTLAKA UZMANINA YAPTIRILMALI'



Op.Dr. Özbaba, cilt bakımı yaptırmak isteyenlere de uyarılarda bulunarak, "İnsanlarımızın istekleri özellikle güzellik merkezlerinde eğitimli, deneyimli kişiler bu işte sertifikası olan kişiler, Sağlık Müdürlüğü'nden ve Sağlık Bakanlığı'ndan izni olan kişilerin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Ama maalesef ki, uyanık, çıkarcı kişiler 3-5 gün güzellik merkezinde çalışıp yetirince bilgisi olmadan bu işleri kendi başlarına yapmaya kalkıyorlar. Sonuçta da bu konuda olumsuz şeylere rastlanılabiliyor. Benim önereceğim, insanlarımız güzellik ararken müracaat ettikleri kişilerde ve merkezlerde çalışanların bilgisini, sertifikasını yeteneğini ve daha önce oraya gitmiş kişilerin referanslarını alarak gitmeleridir" dedi.



'ÇOK MUTLU HABER'



Yüzünde oluşan yanıkların tedavi ile giderileceğini öğrenen Müge Gümşar, büyük mutluluk yaşadı. Gümşar, "En fazla 6 ayda iyileşeceğimi öğrenmek bende büyük mutluluk yarattı. Bu arada İlçe Sağlık Müdürlüğü de beni davet ederek görüştü. Ben de süreçle ilgili yaşadıklarımı anlattım. Bunları dilekçe olarak yazmamı istediler ve gerekli incelemeyi yapacaklarını ifade ettiler. Bundan sonraki aşamayı avukatım ile yürüteceğiz" dedi.



Bu arada Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de Gümşar'ın başvurusu üzerine inceleme başlattı.



'İSMİNİ HATIRLAMADIĞIM KREMLE MASKE UYGULADIM'



Müga Gümşar'ın emniyete yaptığı şikayet üzerine gittiği güzellik merkezinde kendisine tedavi uygulanan C.A.'nın ifadesi alındı. Gümşar'ın kendisine yüzünde sivilciler olduğunu, hassas olan yüzüne cilt bakımı yaptırmak istediğini söylediğini belirten C.A., "Ben de ona göre işlem uygulayacağımı söyledim. Daha sonra işleme başladım. İsmini hatırlamadığım bir krem ile yüz besleyici maske uyguladım. Bu işlem bittikten sonra yüzüne nemlendirici sürdüm ve seansı bitirdim. Yüzünde yanıklar kalıcı olmayacaktır. Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.