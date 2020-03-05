MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon TL'lik dava
GeriGündem Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon TL'lik dava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 09:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon TL'lik dava

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon TL'lik dava
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Özkoç konuştu, Meclis karıştı CHPli Engin Özkoça Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma
Özkoç konuştu, Meclis karıştı! CHP'li Engin Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle