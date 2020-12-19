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ADANA,(DHA) - 
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan CHP'li başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı

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Son dakika haberler: Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan CHP'li başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı
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Son dakika haberi... Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

Son dakika haberi... Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 

Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.

Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

Son dakika haberler: Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu Görevden alınan CHPli başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı

Ayrıntılar geliyor... 

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