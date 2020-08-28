Son dakika haberler: Çeşme’de korkutan ses! Kaymakamdan açıklama geldi

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çeşme’nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.



Sesinin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı iddia edildi. İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.



ÇEŞME KAYMAKAMI ÜNAL ÇAKIC'DAN AÇIKLAMA



Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, kent genelinde duyulan patlama sesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor” dedi.



Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde, öğle saatlerinde kent genelinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Herkes sesin kaynağını merak ederken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakıcı, şuana kadar sesin kaynağının bulunamadığını ifade etti.



“DÖNEM DÖNEM UÇAKLARDAN KAYNAKLANAN SESLER OLABİLİYOR”



Çakıcı, şöyle devam etti:



“Bugün öğlen saatlerinde ilçemizin pek çok yerinden duyulan büyük bir ses duyuldu. Bize pek çok yerden vatandaşlar arayarak sesin kaynağını soruyorlar. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden durumu araştırıyoruz. Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor. Konuyu bu boyutuyla da araştırıyoruz. Halkımız tatillerine huzurla devam edebilirler.”