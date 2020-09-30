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Haber Giriş: 30.09.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cephedeki Azerbaycan askerleri CNN TÜRK'e konuştu: 30 yıldır bugünü bekledik

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Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan sıcak çatışmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede gelişmeleri takip eden CNN TÜRK Dış Haberler Muhabiri Enver Kaptanoğlu ve kameraman Ahmet Akpolat, Terter'de gönüllü olarak cepheye giden birlikle konuştu.

 Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan sıcak çatışmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede gelişmeleri takip eden CNN TÜRK Dış Haberler Muhabiri Enver Kaptanoğlu ve kameraman Ahmet Akpolat, Terter'de gönüllü olarak cepheye giden birlikle konuştu.

"30 YILDIR BUGÜNÜ BEKLEDİK"

Gönüllü olarak cepheye giden askerlerden biri birliğe 10 gün önce katıldığını belirterek, "Emri bekliyoruz, işgal altındaki topraklara gidip çatışacağız" derken, bir başka asker ise "30 yıldır bugünü bekliyorduk. Başkumandanın emriyle Karabağ'a gideceğiz" dedi.

Son dakika haberler: Cephedeki Azerbaycan askerleri CNN TÜRKe konuştu: 30 yıldır bugünü bekledik

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