Son dakika haberler... Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın

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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu farkeden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin, alevlere müdahalesi sürüyor.