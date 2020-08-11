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ALİ Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA) - AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın

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İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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  • Çekmeköyde yoldu otobüsünde yangın
  • Çekmeköyde yoldu otobüsünde yangın
  • Çekmeköyde yoldu otobüsünde yangın
  • Çekmeköyde yoldu otobüsünde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu farkeden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin, alevlere müdahalesi sürüyor.

 

 

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