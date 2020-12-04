Son dakika haberler... Çataklı: Bu kış terör örgününün üzerine kâbus gibi çökeceğiz

Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

2020 kasım ayında 9 bin 770 kırsal operasyon, kent merkezinde ise bin 325 operasyon yapıldı. Kırmızı kategoride 1 gri kategoride 5 toplam 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandı.

Bu kış terör örgütünün üzerine kâbus gibi çökeceğiz. Operasyonlarımız kararlı şekilde sürüyor.

Buradan teröristlere sesleniyoruz: Bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyecekler. Bütün kış boyunca onların enselerinde olacağımızdan şüpheleri olmasın. Onlara unutamayacakları bir kış yaşatacağız.

Ayrıntılar geliyor...