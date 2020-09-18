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Haluk KARAASLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cansız bedeni dün bulunmuştu... Toprağa verildi

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Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un dün akşam dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan annesi Gülay Uygun (48), toprağa verildi.

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  • Ankarada cansız bedeni dün bulunmuştu... Toprağa verildi
  • Ankarada cansız bedeni dün bulunmuştu... Toprağa verildi
  • Ankarada cansız bedeni dün bulunmuştu... Toprağa verildi
  • Ankarada cansız bedeni dün bulunmuştu... Toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer almıştı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DAĞLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Günlerdir televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, dün akşam saatlerinde bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uygun'un öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gülay Uygun için, otopsinin tamamlanması ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gülay Uygun’un eşi Durak, oğulları Erol, Birol ve Ümitcan Uygun ile çok sayıda yakını ve akrabası katıldı. Uygun'un cenazesi, törenin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında mezarlıkta toprağa verildi. Defin sırasında Durak Uygun ile oğlu Ümitcan Uygun gözyaşı döktü. Baba ve oğlunu, diğer yakınları teskin etti. Mezar taşında fotoğrafı bulunan Gülay Uygun'un mezarına karanfil ve çiçekler bırakılarak dua edildi.

Son dakika haberler: Cansız bedeni dün bulunmuştu... Toprağa verildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, olay yerinde bulunan intihar notunun Gülay Uygun'a ait olup olmadığının belirlenmesi için yakınlarından el yazısı örnekleri alındı. Gülay Uygun'un, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde ise kafasının sağ tarafında bir adet ateşli silah yarası olduğu belirlendi.

Televizyon programına katılan bir kişi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ağır engellilerin kaldığı yurtta çalışan Gülay Uygun ile ilgili yurtlarda kalan kızları gece hayatına yönlendirdiğine ilişkin iddialar ortaya atmıştı.

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