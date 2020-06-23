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DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem...

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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı depremde herhangi bir maddi hasarın meydana gelmediğini belirtti.

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika haberler: Çankırıda 4.2 büyüklüğünde deprem...


ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANI HASAN SOPACI'DAN AÇIKLAMA

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı meydana gelen deprem ile ilgili olarak, ''Herhangi bir sorun yok. Hissedildi ama bir sorun oluşmadı. Vatandaşlarımızdan da sıkıntılı bir durum olmadığı iletildi. Deprem olduğunda ilçe merkezindeydim. Depremi hissettim ama hafifti. Şu an için bir sorun görünmüyor.'' ifadelerinde bulundu.

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