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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Çift yönlü kapatıldı

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Son dakika haberler: Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Çift yönlü kapatıldı
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Çanakkale Boğazı, etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale'de saat 05.00'den itibaren etkili olmaya başlayan sis, özellikle deniz üzerinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı.

Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

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