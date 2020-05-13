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DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Çamlıca kulesinde yangın!

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Son dakika haberler... Çamlıca kulesinde yangın!
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İstanbul'da Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü. 

Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.

Kulenin 20'nci katında çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin kuledeki incelemesi sürüyor.

Son dakika haberler... Çamlıca kulesinde yangın

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