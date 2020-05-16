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İbrahim YILDIZ - Serdar ALTINTEPE - İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Çalışmalar aralıksız sürüyor... Yeşilköy'de tabela konuldu

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Son dakika haberler: Çalışmalar aralıksız sürüyor... Yeşilköy'de tabela konuldu
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Corona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. Hastanedeki son durum havadan görüntülendi.

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  • Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi
  • Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi
  • Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi
  • Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

8 Nisan tarihinde yapımına başlanılan ve 45 günde tamamlanacak olan hastane inşaatı son hızıyla devam ediyor.

Corona virüsle mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımı süren bin yataklı hastane inşaatında son anlara gelindi. "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı. 7/24 aralıksız çalışmaların devam ettiği hastanenin Ramazan Bayramı sonrası hizmete açılması bekleniyor.

Son dakika haberler: Çalışmalar aralıksız sürüyor... Yeşilköyde tabela konuldu


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