Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 12:25,
Son dakika haberler... Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı
İstanbul Büyükçekmece'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.
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