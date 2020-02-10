MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı
GeriGündem Son dakika haberler... Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Büyükçekmece'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle