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Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Son dakika haberler: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.

Konurlar Mahallesinde ikamet eden 56 yaşındaki Kenan Ç, kaçak içkiyi alıp evine gitti. Evinde bir süre kaçak içkiden içen Kenan Ç. gözlerinin kararması sonrası ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayatî tehlikesi olan Kenan Ç. yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada günlerdir tedavi altında olan şahıs dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kenan Ç'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Öte yandan Bursa'da sahte içki yüzünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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