Son dakika haberler: Bursa'da maskesiz yakalandı maske takmayanlara sitem etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum’da yaptığı basın açıklamasında Bursa ve İstanbul’da vaka sayılarının artış eğiliminde olduğunu söyledi. Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek noktalarında denetimlerini sıklaştırırken vatandaşlar ise kurallara uymayanlara sitem etti. Şehrin risk haritasında Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki vaka yoğunluğu dikkat çekerken, yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda kişinin maske kuralına uymadığı gözlemlendi.



'MASKESİZDİM AMA MASKEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKARDIM'



Maskesiz dolaşırken kameraları fark ettikten sonra maske takan Abdülkadir Kılıç ise maske takmayanlara sitem etti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde pandemi servisinde çalıştığını belirten Kılıç, “İnsanlar başına gelmeden anlamayacak virüsün ciddiyetini. Kimse kurallara uymuyor, ilk başlarda sağlık çalışanlarını alkışlıyorlardı şimdi herkes yan yana dip dibe kimse kurallara uymuyor. Ben pandemi servisinde çalışıyorum. İnsanlar başına gelmeden anlamıyor. Herkes ailesini, çevresindeki insanları düşünmeli. Maske takmayanlar hem kendi ailelerini hem de çevrelerindeki insanları düşünmüyor. Ne denir ki onlara. Ben az önce maskesizdim ama maskemi değiştirmek için çıkardım, sizi fark edince de taktım hemen” dedi.



‘UYARIYORUZ AMA TERSLENİYORUZ’



Bakan Koca’nın açıklamalarını değerlendiren Bursalı vatandaşlar, vaka sayılarındaki artışın tedbirsizlikten kaynaklandığını belirtti. Vatandaşlardan Rabia Yardımcı “Metroda, otobüslerde insanlar dip dibe duruyor. Bazen metroya bile maskesiz binen insanlar oluyor. Uyarmak istediğimiz zaman bizi tersliyorlar. Böyle bir durumda vaka sayılarının artması çok normal. İnsanlar tedbir almadığı için artıyor vakalar. Yaşlıların evde oturması lazım hepsi dışarıda, maskelerine dikkat etmelerini söylediğimiz zaman bize kızıyorlar. Polis gerekeni yapıyor ama insanlar artık cezaları da takmıyor” diye konuştu.



MASKESİ ÇENESİNDE GEZEN KADIN "ASTIM HASTASIYIM" DEDİ



Maskesi çenesinde yakalanan bir kadın ise kendisini ‘Ben astım hastasıyım’ diye savundu. Maske yüzünden nefes almakta zorlandığını ama kapalı ortamlarda maskesini taktığını dile getiren kadını, polis ekipleri uyardı.