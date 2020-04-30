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Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM- Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bursa'da korkutan yangın

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BURSA'da soğuk hava deposunda yangın çıktı. 3 soğuk hava deposuna da sıçrayan yangını, itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı. 4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.

Son dakika haberler: Bursada korkutan yangın

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