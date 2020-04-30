Son dakika haberler: Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı. 4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.