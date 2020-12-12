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Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 12.12.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bursa'da kaynak dükkanında patlama: 1 işçi yaralandı

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Son dakika haberler: Bursa'da kaynak dükkanında patlama: 1 işçi yaralandı
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Son dakika haberi... Bursa'da kaynak dükkanında meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 1 işçi ise dumandan etkilendi. Patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde Ekrem Ö.'ye ait kaynak dükkanında, saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerden Nefi Özayvaz'ın vücudunda derin yanıklar oluştu, Rıdvan Güler ise dumandan etkilendi.

Son dakika haberler: Bursada kaynak dükkanında patlama: 1 işçi yaralandı

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iki işçiyi dükkandan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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