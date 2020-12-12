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Derya EVREN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 12.12.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bursa’da ilginç anlar... Polis ceza yazarken uyudu

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Son dakika haberler: Bursa’da ilginç anlar... Polis ceza yazarken uyudu
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde alıp, otomobili ile yola çıkan Fatih Z. (29), polis ekiplerince yakalandı. 3 bin 150 TL ceza uygulanan Fatih Z., polisler işlemlerini yaparken otomobilin arka koltuğuna geçip, uyudu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde kurulan kontrol noktasında, Fatih Z.’nin kullandığı 06 BFN 115 plakalı otomobil durduruldu.

Yapılan kontrolde Fatih Z.’nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Fatih Z.’nin üzerinde arama yaptı. Sürücünün montunun cebinde, sakız kutusu içinde uyuşturucu bulundu.

Ayakta durmakta güçlük çeken Fatih Z.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Fatih Z. ise işlemleri sürdüğü sırada otomobilin arka koltuğuna geçerek, uyudu. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerince uyandırılan Fatih Z., ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan gözaltına alındı.

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