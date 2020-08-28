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Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bursa'da feci kaza! Motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi öldü

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Son dakika haberler... Bursa'da feci kaza! Motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi öldü
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Bursa'da şehir merkezinde bir kamyonetin çarptığı motosikletteki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkisi'nde meydana geldi.

Sağ şeritte Acemler'den Merinos istikametine giden İbrahim Yılmaz idaresindeki 16 ACE 003 plakalı motosiklete, aynı yönde giden Abdülaziz A.(33) idaresindeki 16 UAU 87 plakalı kamyon çarptı. Kazada 38 yaşındaki sürücü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti. 112 ekipleri ailenin 9 yaşındaki kızları Saliha'yı ise hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan küçük Saliha 112 ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Küçük kızın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazayı fark etmeyerek yoluna devam eden kamyon sürücüsü Abdülaziz A. ise trafik ekiplerince Merinos Kavşağı'nda gözaltına alındı. Sürücü, motosikleti fark etmediğini söyledi.

Kazayla ilgili trafik ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürüyor.

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