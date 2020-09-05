Son dakika haberler: Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor
BURSA’da çöplük alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Öte yandan yangın alanından yükselen siyah dumanlar metrelerce uzaklıktan görülüyor.
Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde, hurdacılarında bulunduğu çöplük alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Öte yandan yangın alanından yükselen siyah dumanlar metrelerce uzaklıktan görülüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle