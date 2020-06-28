Son dakika haberler... YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde başladı! Saat 18:30'a kadar sürecek

İçişleri Bakanlığ'ının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.



İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile dün yapılan ve bugün yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını bildirmişti.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER MUAF YASAKTAN MUAF OLACAK

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklaması şu şekildeydi:

Ayrıca Bakanlığımız valiliklere gönderdiği ek istisna yazısı ile daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.