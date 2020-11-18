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Haber Giriş: 18.11.2020 - 22:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

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Son dakika haberler... BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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